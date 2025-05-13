Susurluk\'ta Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

T.H.B. idaresindeki 10 ARB 626 plakalı cip, Bandırma-Susurluk kara yolunun Okçugöl mevkisinde ara yoldan çıkan M.K. yönetimindeki 10 YD 354 plakalı otomobille çarpıştı.

Her iki araç da çarpışmanın etkisiyle refüje savruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu otomobilden çıkartılan sürücü M.K'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan diğer sürücü T.H.B. ile aynı araçtaki M.B. ise sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre tek şeritten kontrollü ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.