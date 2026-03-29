Susurluk\'ta Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, su seviyesi yükselen Simav Çayı'nda mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.
Yıldız Mahallesi mevkisinde minibüsle ilerleyen 2 kişi, Simav Çayı'nın debisinin yükselmesiyle araç içinde mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulundukları yerden kurtarılan vatandaşların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
