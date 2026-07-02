Susurluk\'ta Saman Yangını

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan saman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyköy Mahallesi'nde samanların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Yangın sonucu yaklaşık 1 ton saman zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.