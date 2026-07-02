Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan saman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Beyköy Mahallesi'nde samanların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
Yangın sonucu yaklaşık 1 ton saman zarar gördü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Susurluk'ta Saman Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?