Susurluk\'ta Tır Devrildi, Bir Yaralı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Balıkesir-Bursa kara yolu Demirkapı rampası mevkisinde seyreden 06 EHE 484 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.
