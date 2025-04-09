Susurluk'ta Yangın: 2 Ev ve Baraka Hasar Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Susurluk'ta Yangın: 2 Ev ve Baraka Hasar Gördü

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan yangında 2 müstakil ev ile bir barakada hasar meydana geldi.

09.04.2025 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan yangında 2 müstakil ev ile bir barakada hasar oluştu.

Sultaniye Mahallesi Gelincik Sokak'ta, yol kenarında bulunan barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Büyüyen yangın, Cavit Tuna ile Sezer Uğuş'a ait müstakil evlere sıçradı.

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen 2 itfaiye aracı ve 7 personel, yangına müdahale etti.

Yapılan çalışmalar sonucu söndürülen yangında, müstakil evler ile barakada hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Susurluk, 3-sayfa, Güncel, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Susurluk'ta Yangın: 2 Ev ve Baraka Hasar Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğretmenler Maaş Alamayınca Veliler Okulu Bastı Öğretmenler Maaş Alamayınca Veliler Okulu Bastı
Şanlıurfa’da sulama kanalında kadın cesedi bulundu Şanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu
“Balkona neden izmarit attınız“ dediler, kaldırım taşıyla saldırdılar "Balkona neden izmarit attınız" dediler, kaldırım taşıyla saldırdılar
Kırşehir Belediyesi, yaptırdığı Atatürk heykelini depoya kaldırdı Kırşehir Belediyesi, yaptırdığı Atatürk heykelini depoya kaldırdı
Apple, gümrük vergilerinden kaçınmak için 5 uçak dolusu iPhone’u ABD’ye transfer etti Apple, gümrük vergilerinden kaçınmak için 5 uçak dolusu iPhone'u ABD'ye transfer etti
Ünlü kuruluştan ekonomi için felaket tahmini Ünlü kuruluştan ekonomi için felaket tahmini
Trafik kazasında öldü sanılan adamın otopsisinde kafasından mermi çekirdeği çıktı Trafik kazasında öldü sanılan adamın otopsisinde kafasından mermi çekirdeği çıktı
İBB protestolarında tutuklanan 5 kişi hakkında tahliye kararı verildi. İBB protestolarında tutuklanan 5 kişi hakkında tahliye kararı verildi.
Erdoğan, DEM Parti heyeti görüşmesi yarın Erdoğan, DEM Parti heyeti görüşmesi yarın
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı
28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu

19:06 İBB protestolarında tutuklanan 5 kişi hakkında tahliye kararı verildi. İBB protestolarında tutuklanan 5 kişi hakkında tahliye kararı verildi.
18:42 Erdoğan, DEM Parti heyeti görüşmesi yarın Erdoğan, DEM Parti heyeti görüşmesi yarın
17:41 İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı
16:53 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu
16:41 AB’den ABD’ye ilk misilleme 15 Nisan’da devreye girecek AB'den ABD'ye ilk misilleme! 15 Nisan'da devreye girecek
02:16 Arkadaşların borç kavgası cinayetle bitti Arkadaşların borç kavgası cinayetle bitti
01:22 Trafik kazasında öldü sanılan adamın otopsisinde kafasından mermi çekirdeği çıktı Trafik kazasında öldü sanılan adamın otopsisinde kafasından mermi çekirdeği çıktı
01:17 Ünlü kuruluştan ekonomi için felaket tahmini Ünlü kuruluştan ekonomi için felaket tahmini
01:00 Apple, gümrük vergilerinden kaçınmak için 5 uçak dolusu iPhone’u ABD’ye transfer etti Apple, gümrük vergilerinden kaçınmak için 5 uçak dolusu iPhone'u ABD'ye transfer etti
00:29 Kırşehir Belediyesi, yaptırdığı Atatürk heykelini depoya kaldırdı Kırşehir Belediyesi, yaptırdığı Atatürk heykelini depoya kaldırdı
00:27 “Balkona neden izmarit attınız“ dediler, kaldırım taşıyla saldırdılar "Balkona neden izmarit attınız" dediler, kaldırım taşıyla saldırdılar
00:09 Şanlıurfa’da sulama kanalında kadın cesedi bulundu Şanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu
00:07 Öğretmenler Maaş Alamayınca Veliler Okulu Bastı Öğretmenler Maaş Alamayınca Veliler Okulu Bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 19:17:33. #7.12#
SON DAKİKA: Susurluk'ta Yangın: 2 Ev ve Baraka Hasar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement