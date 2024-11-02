Süt Primine Yüzde 100 Zam - Son Dakika
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Süt Primine Yüzde 100 Zam

Süt Primine Yüzde 100 Zam

Tarım Bakanı Yumaklı, Ekim-Kasım-Aralık için süt primini 1 lira olarak artıracaklarını açıkladı.

02.11.2024 12:32
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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ekim, Kasım ve Aralık dönemi için süt primini yüzde 100 artıracağız ve 1 lira olarak uygulayacağız. Bu dönemde hem piyasa regülasyonunu, hem de üreticilerimize destek olması açısından bu 3 ay için süt primini 1 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan İbrahim Yumaklı, 'Cuma Buluşmaları' kapsamında Ankara'nın Elmadağ ilçesi kırsal Yeşildere Mahallesi'nde üreticilerle bir araya gelerek, hayata geçirilen 'Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli'ni anlattı. Basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Yumaklı, tarım ve üretim yapılan her yerde bakanlık olarak sahada olduklarını söyledi. Bakan Yumaklı, "Geçtiğimiz hafta cuma gününden itibaren artık 'Cuma Buluşmaları' adı altında Türkiye'nin dört bir yerinden en uç noktalara kadar arkadaşlarımız gitmeye başladılar. Kimi zaman bir köy kahvesi, kimi zaman bir toplantı salonu, kimi zaman bir düğün salonu olabiliyor. Bizim için mekan hiçbir şekilde fark etmiyor" dedi.

'YENİ DÖNEMDE ÜRETİMİMİZİ ARTIRACAĞIZ'

Bakan Yumaklı, bütçe görüşmelerinin TBMM'de başladığını hatırlatarak, yeni dönemde tarımsal üretimle alakalı destekleri 91 milyar liradan 135 milyar liraya çıkarmış olacaklarını söyledi. Bakan Yumaklı, açıklamasında, "Bunu da en yetkin ve en efektif şekilde üreticilerimiz daha kaliteli, verimli ve sürdürülebilir üretim yapabilmeleri için kullanmış olacağız. Ben Türkiye'nin üretim potansiyeli açısından daha gideceği çok yolunun olduğuna inanıyorum. Bunu sadece ben söylemiyorum, üreticilerimizin kendileri de söylüyorlar. İnşallah bu yeni dönemde daha büyük bir azimle hep beraber üretimimizi arttıracağız" diye konuştu.

Bakan Yumaklı, ağustos ayının sonundan itibaren özellikle süt üretiminin fazlalaşmasıyla birlikte bir problem oluştuğuna işaret ederek, "Bakanlık ve Et ve Süt Kurumu olarak piyasa regülasyonu görevini yerine getirmeye başladık. Alımlar devam ediyor, yaklaşık 50 bin tona yakın süt piyasadan çekildi bu dönemde. Sene sonuna kadar devam edeceğiz; ancak eğer gerekirse ve ihtiyaç varsa önümüzdeki yıl da süt regülasyonunu sürdürmeye devam edeceğiz. Buradan da bütün süt üreticilerimize duyurmuş olalım. Ekim, Kasım ve Aralık dönemi için süt primini yüzde 100 artıracağız ve 1 lira olarak uygulayacağız. Bu dönemde hem piyasa regülasyonunu, hem de üreticilerimize destek olması açısından bu 3 ay için süt primini 1 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz. Toplamda bütün tarımsal üretimimiz için önümüzdeki yılın çok daha bereketli ve güzel geçeceğini umuyor ve bekliyoruz. Bunun için bakanlık olarak sahada olmaya ve en uç noktalara kadar gitmeye devam edeceğiz. Şimdiden bütün vatandaşlarımıza ve üreticilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Süt Primine Yüzde 100 Zam - Son Dakika

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