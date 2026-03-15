Suudi Arabistan 13 İHA'yı İmha Etti

Suudi Arabistan, başkent Riyad ve ülkenin doğu bölgesinde 13 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamalarda, gece saatlerinden itibaren Riyad ve ülkenin doğu bölgelerinde imha edilen İHA'lara ilişkin bilgi verildi.

Riyad ve doğu bölgelerinde toplam 13 İHA'nın tespit ve imha edildiği bildirildi.

İmha edilen İHA'ların geldikleri yer ve saldırı girişimi sonucu herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İran, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'ye ait güçlerinin bulunduğu Suudi Arabistan'ın doğusunda bulunan el-Harc kentindeki Prens Sultan Hava Üssü'ne yönelik saldırı yapıldığını duyurmuştu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.