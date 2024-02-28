Suudi Arabistan, 2023 yılında 106,2 milyon turisti ağırladı

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RİYAD, 28 Şubat (Xinhua) -- Suudi Arabistan, 2023 yılında 106,2 milyon yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Suudi Arabistan Turizm Bakanlığı'nın Salı günü yaptığı yazılı açıklamaya göre, toplam turist sayısı 2019'a kıyasla yüzde 56 ve 2022'ye kıyasla yüzde 12 arttı. Yabancı turist sayısı ise 2019'a kıyasla yüzde 56 ve 2022'ye kıyasla yüzde 65 artış kaydederek 27,4 milyona ulaştı.

Açıklamada dönüm noktası niteliğindeki bu artışın, krallığı gelişmekte olan küresel bir turizm merkezi konumuna getirdiği ve hükümeti 2030 yılı itibarıyla 150 milyon turist ağırlamak gibi yeni ve iddialı bir hedef belirlemeye sevk ettiği belirtildi.

Yerli ve yabancı turistlerin 2023 yılında 250 milyar Suudi riyalini (66,66 milyar ABD doları) aşkın harcama yapmasıyla, turizmin ülke ekonomisine önemli bir katkı sağladığının kanıtlandığını vurgulayan bakanlık, bu miktarın gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 4'ünden fazlasını ve petrol dışı gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 7'sini oluşturduğunu bildirdi.

Turizm Bakanı Ahmed El Hatib, turist sayısındaki önemli artışın, beş yıl önce Ulusal Turizm Stratejisi'nin başlatılmasından bu yana yaşanan dönüşümün büyüklüğünü gösterdiğini ifade etti.

El Hatib, "Turizm ekosistemi, çeşitli turizm destinasyonları geliştirerek ulusal turizm stratejisi doğrultusunda faaliyet göstermeye devam ediyor. Amacımız turistlerin deneyimlerini zenginleştirmek, hem yerli hem de yabancı turistler için seçenekleri çeşitlendirmek ve sunulan diğer hizmetlerle birlikte konaklama tesislerini geliştirmek" dedi.