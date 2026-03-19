Suudi Arabistan'a 44 Saldırı: İHA ve Füze Tehdidi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, gece saatlerinden bu yana ülke topraklarına 41 insansız hava aracı (İHA) ve 3 balistik füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, başkent Riyad ve çoğunluğu doğu bölgelerine olmak üzere 41 kamikaze İHA saldırısı yapıldığı, söz konusu İHA'lardan birisi dışında tamamının imha edildiği bildirildi.

Bakanlık, Samref Rafinerisi'ne bir İHA düştüğünü ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Açıklamada ayrıca ülkeye yönelen 3 balistik füzenin de etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.