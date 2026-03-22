Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suudi Arabistan'a Balistik Füze Saldırısı

22.03.2026 06:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan, İran'dan 3 balistik füze atıldığını, birinin engellendiğini açıkladı.

Suudi Arabistan, İran'dan başkent Riyad'ın da yer aldığı bölgeye 3 balistik füze atıldığını, bunlardan birinin hava savunma sistemlerince engellendiğini, diğerlerinin ise yerleşim bulunmayan alanlara düştüğünü açıkladı.

Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Riyad bölgesine yönelik 3 balistik füze fırlatıldığının tespit edildiği, bir füzenin imha edildiğini, ikisinin ise boş alana düştüğü belirtildi.

Öte yandan İran tarafından gece saatlerinden bu yana fırlatılan 6 insansız hava aracının (İHA) da Suudi Arabistan'ın doğusunda hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Sivil Savunma Müdürlüğü de daha önce El-Harc vilayetinde "tehlikeli bir durum" nedeniyle yayımladığı uyarının ardından, tehlikenin ortadan kalktığını duyurdu.

Açıklamada, halka sivil savunma talimatlarını izlemeyi sürdürmeleri, toplanmaktan ve görüntü almaktan kaçınmaları, tehlikeli bölgelerden uzak durmaları ve herhangi bir risk fark edilmesi halinde 911 acil hattını aramaları çağrısında bulunuldu.

İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Suudi Arabistan, Teknoloji, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Adana’da para isteme tartışması kanlı bitti Adana'da para isteme tartışması kanlı bitti
Hülya Avşar’ın çocukları için beşik isteyen vatandaşa verdiği yanıt bomba Hülya Avşar'ın çocukları için beşik isteyen vatandaşa verdiği yanıt bomba
Brezilya’daki ’’Kıyamet’’ görüntüleri ilk kez ortaya çıktı: 50 metre yükseklikten Tocantins Nehri’ne çakıldılar Brezilya'daki ''Kıyamet'' görüntüleri ilk kez ortaya çıktı: 50 metre yükseklikten Tocantins Nehri'ne çakıldılar
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Netanyahu’nun yeni görüntüleri servis edildi Netanyahu'nun yeni görüntüleri servis edildi

05:50
Netanyahu’dan İran saldırıları sonrası olay itiraf: Çok zor bir akşam geçirdik
Netanyahu'dan İran saldırıları sonrası olay itiraf: Çok zor bir akşam geçirdik
03:58
Trump’tan Hürmüz Boğazı tehdidi geldi, İran’ın yanıtı hayli sert oldu
Trump'tan Hürmüz Boğazı tehdidi geldi, İran'ın yanıtı hayli sert oldu
03:29
İran İsrail’de 4 şehri füze ve İHA’larla vurdu 200’den fazla ölü ve yaralı var
İran İsrail'de 4 şehri füze ve İHA'larla vurdu! 200'den fazla ölü ve yaralı var
23:27
Geriye enkaz görüntüleri kaldı İran, İsrail’i harabeye çevirdi
Geriye enkaz görüntüleri kaldı! İran, İsrail'i harabeye çevirdi
21:33
Devrim Muhafızları Komutanı: Bundan sonra İsrail semalarında İran’ın füze üstünlüğünü ilan ediyorum
Devrim Muhafızları Komutanı: Bundan sonra İsrail semalarında İran'ın füze üstünlüğünü ilan ediyorum
21:21
Süleyman Soylu: 300-400 bin şehit veririz ama Allah’ın izniyle İsrail diye bir memleket kalmaz
Süleyman Soylu: 300-400 bin şehit veririz ama Allah'ın izniyle İsrail diye bir memleket kalmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 06:12:24. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.