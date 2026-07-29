Suudi Arabistan'a İran Yanlısı Milislerden Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suudi Arabistan'a İran Yanlısı Milislerden Saldırı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan, Irak'taki İran yanlısı milislerin saldırılarını kınadı ve uluslararası hukuku ihlal olarak nitelendirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, güvenlik ve istikrarının korunması ve bölgedeki gerilimin sona erdirilmesi için çaba gösterdiği bir dönemde Irak'taki İran yanlısı milislerin saldırılarının hedefi olduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'taki İran yanlısı milislerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının "sorumsuz bir tırmanma politikası" olduğu ve uluslararası hukukun ihlal edildiği belirtildi.

Söz konusu saldırıların Suudi Arabistan'ın bölgedeki gerilimin sona erdirilmesine ve ülkenin güvenlik ve istikrarının korunmasına katkı sağlamak amacıyla çaba gösterdiği bir dönemde gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, İran yanlısı milislerin "sorumsuz bir gerilimi tırmandırma yolunu seçtiği, uluslararası hukuku ihlal ettiği ve iyi komşuluk ilkelerine bağlı kalmayı gerektiren İslami kardeşliği göz ardı ettiği" kaydedildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ve Suudi Arabistan silahlı kuvvetlerinin Irak'ın doğusunda İran yanlısı gruplara ait hedeflere hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

Saldırıların ardından Basra ve Bağdat'ın güneyindeki Vasit vilayetinde patlamalar meydana geldiği bildirilmişti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı da ülkenin Doğu Bölgesi ve Riyad'daki petrol tesislerini hedef almaya çalışan çok sayıda İHA'nın hava savunma sistemlerince engellenerek imha edildiğini açıklamış, saldırıların Irak topraklarından ve İran yanlısı milisler tarafından gerçekleştirildiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Güvenlik, Güncel, Irak, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'a İran Yanlısı Milislerden Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’dan çarpıcı hamle Putin resmen imzaladı Rusya'dan çarpıcı hamle! Putin resmen imzaladı
Hatay’da 3 çoocuk babası adam iş yerinde ölü bulundu Hatay'da 3 çoocuk babası adam iş yerinde ölü bulundu
Milyonları ilgilendiren değişiklik e-Devlet detayı dikkat çekti Milyonları ilgilendiren değişiklik! e-Devlet detayı dikkat çekti
Türk vatandaşlarına kötü haber Karadağ’a girişte artık vize istenecek Türk vatandaşlarına kötü haber! Karadağ'a girişte artık vize istenecek
Ankara’da damat dehşeti Kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü Ankara'da damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü
Turist olarak geldiler, gece kulübünde yakalandılar Turist olarak geldiler, gece kulübünde yakalandılar

23:24
Bakan imzalamadı, Irak başbakanı anında müdahale etti
Bakan imzalamadı, Irak başbakanı anında müdahale etti
23:20
Fatih’te silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kişi öldü
Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kişi öldü
21:58
Libya’nın başkenti Trablus’ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor
Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor
21:25
Engin Polat’ın sosyal medya hesabına erişim engeli
Engin Polat'ın sosyal medya hesabına erişim engeli
21:14
Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti’ye geçti
Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti'ye geçti
20:25
Yalova’da emlakçıda dehşet: İş yeri sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti
Yalova'da emlakçıda dehşet: İş yeri sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 06:14:09. #7.12#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan'a İran Yanlısı Milislerden Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.