Suudi Arabistan'a İran Yanlısı Milislerden Saldırı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, güvenlik ve istikrarının korunması ve bölgedeki gerilimin sona erdirilmesi için çaba gösterdiği bir dönemde Irak'taki İran yanlısı milislerin saldırılarının hedefi olduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'taki İran yanlısı milislerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının "sorumsuz bir tırmanma politikası" olduğu ve uluslararası hukukun ihlal edildiği belirtildi.

Söz konusu saldırıların Suudi Arabistan'ın bölgedeki gerilimin sona erdirilmesine ve ülkenin güvenlik ve istikrarının korunmasına katkı sağlamak amacıyla çaba gösterdiği bir dönemde gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, İran yanlısı milislerin "sorumsuz bir gerilimi tırmandırma yolunu seçtiği, uluslararası hukuku ihlal ettiği ve iyi komşuluk ilkelerine bağlı kalmayı gerektiren İslami kardeşliği göz ardı ettiği" kaydedildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ve Suudi Arabistan silahlı kuvvetlerinin Irak'ın doğusunda İran yanlısı gruplara ait hedeflere hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

Saldırıların ardından Basra ve Bağdat'ın güneyindeki Vasit vilayetinde patlamalar meydana geldiği bildirilmişti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı da ülkenin Doğu Bölgesi ve Riyad'daki petrol tesislerini hedef almaya çalışan çok sayıda İHA'nın hava savunma sistemlerince engellenerek imha edildiğini açıklamış, saldırıların Irak topraklarından ve İran yanlısı milisler tarafından gerçekleştirildiğini belirtmişti.