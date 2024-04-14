Suudi Arabistan, bölgedeki askeri gerilimden büyük endişe duyuyor

Suudi Arabistan, bölgedeki askeri gerilimin artması ve bunun tehlikeli yansımalarından "büyük endişe duyduğunu" açıkladı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgedeki askeri gerilimin tırmanması ve tehlikeli yansımalarından "büyük endişe duyulduğu" belirtilerek, tüm taraflara azami itidal göstermeleri, bölgeyi ve halklarını savaşın tehlikelerinden uzak tutmaları çağrısında bulunuldu.
Uluslararası barış ve güvenliğin korunması yönünde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiği hatırlatılan açıklamada, küresel barış ve güvenliğe son derece duyarlı olan bölgede krizin genişlemesi durumunda bunun ciddi sonuçlarının olacağı uyarısı yapıldı.
İran- İsrail gerilimi
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti.
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.
Devrim Muhafızları Ordusu, İran topraklarından İsrail'e kamikaze insansız hava araçları ve füzelerle saldırı başlatıldığını duyurmuştu.
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Korunması için acil önlem alınması gereken canlılar listesinde üst sırada yer alan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Küçük Akbaba, Kars-Erzurum Karayolu Dikme Köyü bölgesinde yiyecek ararken kameralara yansıdı. Rengiyle dikkatleri üzerine çeken Küçük Akbaba, daha sonra Kars semalarında uçarak gözden kayboldu.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Otlukbeli ilçesine giderken yolda büyükbaş hayvan sürüsü otaran çocukları görerek aracını durdurdu. Vali Aydoğdu, çocuklarla yakından ilgilenerek onlara şeker ve hediye verdi. Ayrıca çocuklardan derslerine iyi çalışacaklarına dair söz aldı. Vali Aydoğdu, çocukların ihtiyaçları olduğunda kendilerine ulaşmalarını istedi.
Erzincan-Erzurum karayolunda yurtdışından Türkiye'ye malzeme taşıyan bir TIR'ın devrilmesi sonucu yol uzun süre ulaşıma kapandı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, yol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. TIR'ın kaldırılması ve malzemelerin temizlenmesinin ardından yol 3 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.
İsrail'in Suriye'de İran Konsolosluğu'nu vurmasının ardından Tahran'dan beklenen misilleme geldi. "Gerçek Vaat" adını verdiği operasyonu başlatan İran, İsrail'e 300'e yakın füze ve insansız hava aracıyla saldırdı. İsrail güvenlik kaynakları balistik füze ve İHA'ların yüzde 99'unun engellendiğini duyururken saldırılarda bir kız çocuğunun yaralandığı ve bir askeri tesiste hasar meydana geldiği aktarıldı. İran'ın BM yetkilisi "Saldırının sonuçlandığı varsayılabilir" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde Bölücü Terör Örgütüne yönelik 'Bozdoğan-25' operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda şüphelilerin terör örgütü propagandası yapmak, üye olmak ve yardım etmek suçlarından dolayı gözaltına alındığı belirtildi.
Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenildi. Aile, Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, kamyonet devrilirken otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
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