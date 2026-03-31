Suudi Arabistan'da Füze Saldırıları Engellendi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Şarkiye ve Riyad bölgelerini hedef alan balistik füze saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.
Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ülkeye yönelik hava saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Riyad bölgesinde 7, Şarkiye bölgesinde ise 1 balistik füze saldırısının engellendiği belirtildi.
