Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusunda bir balistik füze ve el-Harc bölgesinde iki insansız hava aracının (İHA) imha edilerek saldırı girişimlerinin engellendiğini duyurdu.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamalar, bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşıldı.
Açıklamada, ülkenin doğu bölgesine yönelik fırlatılan bir balistik füzenin imha edildiği kaydedildi.
Savunma sistemlerinin El-Harc bölgesinin doğusunda hareketlilik tespit ettiği belirtilen açıklamada, iki İHA'nın önlenerek imha edildiği aktarıldı.
Açıklamada, saldırıların kaynağına veya olayda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz detaylı bir bilgi paylaşılmadı.
Son Dakika › Güncel › Suudi Arabistan'da Füze ve İHA Saldırıları Engellendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?