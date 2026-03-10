Suudi Arabistan'da Füze ve İHA Saldırıları Engellendi - Son Dakika
Suudi Arabistan'da Füze ve İHA Saldırıları Engellendi

10.03.2026 03:05
Suudi Arabistan, doğusunda bir balistik füze ve iki İHA'nın imha edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusunda bir balistik füze ve el-Harc bölgesinde iki insansız hava aracının (İHA) imha edilerek saldırı girişimlerinin engellendiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamalar, bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşıldı.

Açıklamada, ülkenin doğu bölgesine yönelik fırlatılan bir balistik füzenin imha edildiği kaydedildi.

Savunma sistemlerinin El-Harc bölgesinin doğusunda hareketlilik tespit ettiği belirtilen açıklamada, iki İHA'nın önlenerek imha edildiği aktarıldı.

Açıklamada, saldırıların kaynağına veya olayda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz detaylı bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Diplomasi, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

