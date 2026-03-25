Suudi Arabistan'da İHA ve Füze Saldırıları Engellendi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusunda düzenlenen 6 insansız hava aracı (İHA) ve bir balistik füze saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda 6 İHA ile bir balistik füze saldırısının engellendiği belirtildi.

Peş peşe yapılan açıklamalarda, tüm saldırıların doğu bölgesine yönelik yapıldığına vurgu yapılarak, İHA'lar ve füzenin savunma sistemlerince imha edildiği kaydedildi.

Açıklamalarda, saldırıların kaynağına ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.