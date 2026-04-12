Suudi Arabistan\'da Pakistan Askeri Birlikleri Görevde

RİYAD, 12 Nisan (Xinhua) -- Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Pakistan'a bağlı askeri birliklerin Zahran kentindeki Kral Abdulaziz Hava Üssü'ne ulaştığını duyurdu.

Bakanlık cumartesi günü X'te yaptığı paylaşımda, konuşlandırmanın iki ülke arasında imzalanan stratejik ortak savunma anlaşması kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

Açıklamada, birliklerin Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş ve destek uçaklarından oluştuğu ifade edildi. Ayrıca iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki askeri koordinasyonun güçlendirilmesinin ve operasyonel hazırlık seviyesinin artırılmasının hedeflendiği, bunun da bölgesel ve uluslararası düzeyde güvenlik ve istikrara katkı sağlamayı amaçladığı kaydedildi.

Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki anlaşma Eylül 2025'te Riyad'da imzalanmıştı. Anlaşma, ikili savunma işbirliğini geliştirmeyi ve her türlü saldırıya karşı ortak caydırıcılığı güçlendirmeyi hedefliyor.