Suudi Arabistan'da Yeni Modüler İnşaat Fabrikası Açıldı - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da Yeni Modüler İnşaat Fabrikası Açıldı

Çin Liman Mühendislik Şirketi, Suudi Arabistan'da Sedra projesi kapsamında modüler inşaat fabrikası kurdu.

11.02.2025 15:08
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RİYAD, 11 Şubat (Xinhua) -- Çin Liman Mühendislik Şirketi'nin Suudi Arabistan'daki Sedra (çizgi) projesi çerçevesinde kurulan modüler inşaat fabrikası resmen faaliyete başladı.

Şirketten pazar günü yapılan açıklamada yaklaşık 200.0000 metrekare alana kurulu fabrikanın, Sedra projesindeki tamamen modüler villalarda kullanılacak prefabrik bileşenler üreteceği, ilerleyen dönemlerdeyse Suudi Arabistan'daki prefabrik inşaat girişimleri için endüstriyel temel oluşturacağı belirtildi.

Bağımsız geliştirilen bir üretim yönetim sistemi ve ileri robotik ile donatılan tesisin, tasarım, üretim ve depolama aşamalarını kapsayan tamamen dijitalleştirilmiş bir iş akışı sağladığı kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın ROSHN Gayrimenkul Şirketi'nin ticari operasyonlar başkanı olan Iain McBride, pazar günü düzenlenen açılış töreninde fabrikanın kayda değer bitirme hızı, tasarım, inşaat kalitesi ve güvenlik standartlarından övgüyle bahsetti.

McBride, "2030 Vizyonu, Sedra projesinin müteakip aşamaları ve genişleme planları çerçevesinde Çin Liman Mühendislik Şirketi'yle işbirliğimizi derinleştirmeyi, Çin ile Suudi Arabistan arasındaki karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinde yeni bir sayfa açmak üzere birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Çin Liman Mühendislik Şirketi Ortadoğu Genel Müdürü Yang Zhiyuan, şirketin Ortadoğu'da önde gelen bir prefabrik inşaat üretim üssü kurmak üzere Suudi Arabistan'ın Kamu Yatırım Fonu ve ROSHN ile yakın şekilde çalışmayı sürdüreceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da Yeni Modüler İnşaat Fabrikası Açıldı - Son Dakika

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