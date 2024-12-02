Suudi Arabistan'dan Gazze İçin Ateşkes Çağrısı

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Suudi Arabistan, çatışmanın bölgede yayılması uyarısında bulunarak, İsrail'in Gazze'ye sürdürdüğü saldırılarının derhal kalıcı olarak durdurulması çağrısını yineledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır'ın başkenti Kahire'de, Gazze'ye insani müdahaleyi güçlendirmek amacıyla düzenlenen Kahire Bakanlar Konferansı'nda konuştu.

Bin Ferhan, "Gazze'de derhal kalıcı ateşkes sağlanmalı ve gerilimin bölgeye yayılmasının önüne geçilmeli." dedi.

İsrail ordusunun Gazze'de kadın ve çocuklara yönelik katliamlar yaptığını söyleyen Bin Ferhan, ayrıca İsrail'in Filistin topraklarına el koyma, halkı göçe zorlama ve kuşatma altında tutma gibi uygulamalarına değindi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, İsrail'in izlediği politikaların acıları artırdığına, bölgede "aşırılığı" körüklediğine, çatışmayı genişlettiğine ve sürdürülebilir bir şekilde bir arada yaşamayı baltaladığına vurgu yaptı.

Filistin topraklarının gasbedilmesi ve Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü etkileyen uygulamaların uluslararası hukuka doğrudan bir saldırı olduğunu, iki devletli çözümü de tehdit ettiğini belirten Bin Ferhan, "Mevcut gerilim tırmanışının yansımaları ve çatışma çemberinin bölgesel olarak genişlemesi, kontrol altına alınması zor kapsamlı bir savaş tehlikesi uyarısında bulunuyor." dedi.

Suudi Arabistan'ın Filistin halkına yönelik desteğine vurgu yapan Bin Ferhan, İsrail'in Birleşmiş Milletler çalışanlarını hedef alması sebebiyle Filistin'deki insani yardım çalışmalarının engellenmesini de kınadı.