Suudi Arabistan'dan İsrail'e Soykırım Suçlaması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki halka yönelik eylemlerini "soykırım" olarak nitelendirdi.

Açıklamada, Filistinlilerin yerlerinden edilmesi, bağımsız devlet kurma çabalarının engellenmesi ve işgal altındaki Kudüs çevresinde yerleşim genişletme politikaları şiddetle kınandı.

İsrail'in uygulamalarının uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına ciddi ihlaller oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in tehlikeli planlarının bölge güvenliği ve istikrarı üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, İsrail'in eylemleri sert bir dille kınanırken, Filistin halkının haklarının korunması ve bölgesel istikrarın sağlanması için uluslararası toplumun harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.