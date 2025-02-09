Suudi Arabistan'dan Netanyahu'ya Sert Tepki

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Suudi Arabistan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Suudi Arabistan, Filistin devleti istiyorsa kendi topraklarında kurabilir." açıklamasına sert tepki gösterdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu tür açıklamaların şiddetle kınandığı belirtilerek, Filistin halkının topraklarındaki haklarının tartışmasız olduğu vurgulandı.

Suudi Arabistan'ın Netanyahu'nun Filistin halkını yerinden etme çağrılarını reddettiği ve bu tür açıklamaların işgalci İsrail'in Gazze'de artan suçlarını örtbas etmeye yönelik bir çaba olduğu ifade edildi.

Filistin halkının tarihsel, duygusal ve hukuki bağlarla topraklarına sahip olduğu ve Filistin'in haklarının kimse tarafından gasbedilemeyeceği kaydedildi.

Bu tür aşırı düşüncelerin, İsrail'in, barışa karşı olan tutumunun ve Arap ülkelerinin barışa yönelik önerilerini reddetmesinin bir yansıması olduğu belirtilirken Filistin halkına yönelik sistematik zulmün 75 yılı aşkın süredir sürdüğüne işaret edildi.

Bakanlık açıklamasında son olarak, Filistin halkının haklarının hiçbir zaman kaybolmayacağı ve barışın ancak iki devletli çözüm ve karşılıklı anlayışla sağlanabileceği vurgulandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, resmi ziyaret için bulunduğu Washington'da 7 Şubat'ta İsrail'in Kanal 14 televizyonuna yaptığı açıklamalarda, Suudi Arabistan'ı hedef almıştı.

Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme için bağımsız Filistin devletinin kurulması şartı sunmasına ilişkin görüşü sorulan Netanyahu, "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilirler. (Suudi Arabistan) Geniş topraklara sahipler." ifadesini kullanmıştı.