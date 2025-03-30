Suudi Arabistan'dan Suriye'nin Yeni Hükümetine Destek

Suudi Arabistan, Suriye'de kurulan yeni kabineden memnuniyetini dile getirerek, işbirliği yapma beklentisini ifade etti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye hükümetinin kurulmasını memnuniyetle karşılayarak, bunun Suriye halkının beklentilerini karşılamasını umut ettiklerini belirtti.

Açıklamada, "Suudi Arabistan, yeni Suriye hükümetiyle işbirliği yapma ve çalışma konusunda istekli olup, bu işbirliğinin iki kardeş ülke arasındaki kardeşlik ve tarihsel ilişkileri pekiştireceğini ve tüm alanlarda ilişkileri güçlendireceğini ümit ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan açıklamasında, Suriye'ye güvenlik, istikrar ve refah sağlamayı amaçlayan yeni hükümete başarılar temennisinde bulundu.

Dün Suriye'nin başkenti Şam'daki halk sarayında 61 yıllık Baas rejimi devrildikten sonra Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında kurulan ilk kabine için yemin töreni düzenlenmişti.

Törende, Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında yeni kabine açıklanmıştı.