Suudi Arabistan'dan Uluslararası Koalisyon Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suudi Arabistan'dan Uluslararası Koalisyon Çağrısı

Suudi Arabistan, Filistin devleti kurmak için uluslararası koalisyon oluşturulduğunu açıkladı.

27.09.2024 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan, Filistin devleti kurmak ve iki devletli çözümü uygulamak için "uluslararası koalisyon" oluşturulduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu sırasında Filistin meselesi ve barış çabalarına ilişkin bakanlar toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, işgalci İsraillilerin Batı Şeria'da gerçekleştirdiği ciddi ihlaller ve Mescid-i Aksa'ya yönelik tehditlerin yanı sıra Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların insani felakete yol açtığını ifade etti.

Bin Ferhan, "Meşru müdafaa, Birleşmiş Milletler raporlarında belgelenen on binlerce sivilin öldürülmesini, sistematik imha uygulamasını, zorla yerinden edilmeyi, açlığın bir savaş aracı olarak kullanılmasını, kışkırtmayı, insanlıktan çıkarmayı, en kötü biçimleriyle sistematik işkenceyi, cinsel şiddet ve diğer suçları haklı gösteremez." dedi.

Lübnan'ı etkileyen, bölgeyi ve tüm dünyayı tehdit eden bir bölgesel savaşın patlak verme tehlikesine götüren bir yükselişe tanık olunduğunu kaydeden Bin Ferhan, şunları söyledi:

"Devam eden savaşın ve tüm uluslararası hukuk ihlallerinin derhal durdurulmasını, engelleyen herkesten hesap sorulmalı, bunların bölgenin ve tüm dünyanın güvenliğini tehdit etmesinin engellenmesini istiyoruz."

Bakan Bin Ferhan, "Savaş makinesini durdurmaktaki acziyetimiz, eşitlik, özgürlük ve insan haklarına ilişkin en temel standartları açıkça ihlal edecek şekilde uluslararası hukukun seçici bir şekilde uygulanması konusundaki ısrarlar karşısında küresel sistemin güvenilirliğinden ve meşruiyetinden geriye ne kaldığını merak ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bin Ferhan, Filistin devleti kurmak ve iki devletli çözümü uygulamak için "uluslararası koalisyon" kurulduğunu duyurdu.

Bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının temel hak ve barışın esası olduğunu vurgulayan Bin Ferhan, "Filistin'i yakın zamanda tanıyan ülkelere yönelik takdirimizi vurguluyoruz. Tüm ülkeleri cesur olmaya, aynı kararı vermeye ve Filistin'i tanıyan 149 ülkenin temsil ettiği uluslararası konsensüse katılmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Bin Ferhan, Arap ve İslam ülkeleri ve Avrupalı ??ortakları adına, "iki devletli çözümü uygulamak için uluslararası ittifak" başlatıldığını duyurduklarını ve herkesin bu girişime katılması çağrısında bulunduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Suudi Arabistan, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Filistin, Güncel, Dünya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'dan Uluslararası Koalisyon Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
09:14 Cansız bedenini kocası buldu 18 günlük evli kadının sır ölümü Cansız bedenini kocası buldu! 18 günlük evli kadının sır ölümü
23:58 Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu
15:09 Ünlü sanatçıyı ’’Kilon kadar altın vereceğiz’’ deyip tartıya çıkardılar, işin aslı çok başka çıktı Ünlü sanatçıyı ''Kilon kadar altın vereceğiz'' deyip tartıya çıkardılar, işin aslı çok başka çıktı
14:51 Engin Polat, Dilan Polat’ın paylaşımından sonra duvara kafa atmış Engin Polat, Dilan Polat'ın paylaşımından sonra duvara kafa atmış
14:41 Uzun namlulu silahlarla sokağa inip tehditler savuran şüpheliler yakalandı Uzun namlulu silahlarla sokağa inip tehditler savuran şüpheliler yakalandı
14:27 Türkiye haritası değişebilir İşte il olması gündemde olan 24 ilçe Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe
14:22 Bursa halkına aşkın tanımını sorduk Bursa halkına aşkın tanımını sorduk
14:09 Dibimize kadar geldiler İsrail, Lübnan’dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü Dibimize kadar geldiler! İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü
14:05 Bomba iddia Çinli 2 otomobil devi Samsun ve Manisa’da fabrika kuracak Bomba iddia! Çinli 2 otomobil devi Samsun ve Manisa'da fabrika kuracak
13:45 Makas açılıyor Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti Makas açılıyor! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
13:43 Adana’da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza Adana'da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza
13:12 Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın’ı hastanede ziyaret etti Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti
13:07 Fotoğraf ses getirmişti Eyüp Aksu’dan “Taksi bulamadığı için minibüse bindi“ iddialarına yanıt Fotoğraf ses getirmişti! Eyüp Aksu'dan "Taksi bulamadığı için minibüse bindi" iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 11:09:33. #1.12#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan'dan Uluslararası Koalisyon Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement