Suudi Arabistan'dan Yemen'e 500 Milyon Dolar Destek

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Suudi Arabistan'ın Yemen hükümetine toplam 500 milyon dolar destek vereceği belirtildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Yemen hükümetine mali ve ekonomik destek verileceğini açıkladı.

Yemen Merkez Bankasına 300 milyon dolar mevduat yatırılacağı belirtilen açıklamada, ülkedeki bütçe açığını kapatmak için de 200 milyon dolar destek sağlanacağı aktarıldı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın Yemen hükümetine destek vererek, "mali ve ekonomik istikrar oluşturmayı, kamu mali durumunu güçlendirmeyi, devlet kurumlarını geliştirmeyi, yönetişimi ve şeffaflığı artırmayı" hedeflediği ifade edildi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.