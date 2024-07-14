Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'ni aktifleştirdiklerini açıkladı

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin aktifleştirilmesi protokolünü imzaladıklarını belirterek, "Bu tabii ki iki ülke ilişkileri arasında bir atılım olacaktır, bir dönüm noktası olacaktır." dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinin ardından Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bin Ferhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini kabul ettiğini ve Erdoğan'a Suudi Arabistan Kralı Kral Selman bin Abdülaziz ile Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın selamlarını ilettiğini söyledi.

İki ülke ilişkilerinin "çok üst düzeyde" olduğunu dile getiren Bin Ferhan, mevkidaşı Fidan ile görüşmelerinde bölgesel ve uluslararası konuları ele aldıklarını aktardı.

Bin Ferhan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 6,8 milyar dolara ulaştığını belirterek,"Biz diyoruz ki tabii ki bütün fırsatları değerlendirelim. Özellikle güçlü bir ekonomi için bunları yapalım. Bugün yeni bir protokol imzaladık. Bu protokolle koordinasyon konseyinin toplantılarını bundan sonra aktifleştiriyoruz. Bütün çalışmalar bu koordinasyon konseyi toplantısında ele alınacaktır. Biz de bunun ileriye götürülmesi için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Suudi Arabistan ile Türkiye'nin işbirliğini daha da güçlendirmek için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Bin Ferhan, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin bu yıl toplantısını yapacağını aktardı.

Bin Ferhan, şöyle devam etti:

"Biz hem bölgesel hem uluslararası düzeyde güvenlik ve istikrarın sağlanması Gazze konusunda hemfikiriz, görüşlerimiz örtüşmektedir. Ateşkesin bir an önce gerçekleşmesi ve insani yardımların Filistin halkına ulaştırılması gerekmektedir. Filistin halkı gerçekten çok zor durumda hayatını sürdürmektedir. İsrail, bu yardımların girişini sürekli engellemektedir. Tabii ki burada da (Türkiye'yle) ortak hareket ediyoruz."

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiğini hatırlatan Bin Ferhan, Avrupa ve Latin ülkelerinin Filistin'i tanıma konusunda girişimlerde bulunduklarını, iki devletli bir çözüme ulaşma açısından ve bu tip tanımaların daha fazla olması için gayret sarf ettiklerini aktardı.

Bin Ferhan, Fidan ile bölgesel konuları da ele aldıklarını, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın istikrarlı ve etkin ülkeler olmaları dolayısıyla bölgedeki istikrara da katkı sunmak için var güçleriyle çalıştıklarını ve işbirliği yaptıklarını belirterek, "Koordinasyona devam edeceğiz. Bu koordinasyon tabii ki olumludur. Sadece ülkelerimizi değil, bütün bölgeyi ve dünyayı da ilgilendirecektir ve onların da yararına olacaktır." şeklinde konuştu.

Bin Ferhan, konuşmasının ardından bir basın mensubunun sorusunu yanıtladı.

Türkiye ile ülkesi arasındaki koordinasyonun sürdüğünü belirten Bin Ferhan, "meslektaş" ve "kardeş" olarak nitelendirdiği Bakan Fidan ile ilişkilerinin çok iyi düzeyde olduğunu ve temasları sürdürdüklerini kaydetti.

Bin Ferhan, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin aktifleştirilmesi protokolünü imzaladıklarını hatırlatarak, bu önemli mekanizmanın siyasi, diplomatik, kültürel ve ekonomik alanları kapsadığını söyledi.

Bazı girişimler, hedefler ve yol haritasının belirleneceğine işaret eden Bin Ferhan, "Bu tabii ki iki ülke ilişkileri arasında bir atılım olacaktır, bir dönüm noktası olacaktır." dedi.