Suudi Arabistan, Gazze'de mahsur kalan Filistinlilere oturma izni veriyor - Son Dakika
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Suudi Arabistan, Gazze'de mahsur kalan Filistinlilere oturma izni veriyor

Suudi Arabistan, Gazze\'de mahsur kalan Filistinlilere oturma izni veriyor

Suudi Arabistan, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ne dönemeyen Filistinlilere 6 ay süreli bir oturum izni tanıyacağını duyurdu. Filistin Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın bu kararını takdir ederek, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'a teşekkür etti. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce Filistinli hayatını kaybederken, Suudi Arabistan'ın bu adımı, Gazze'de mahsur kalan Filistinlilere umut oldu.

26.02.2024 00:55
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Suudi Arabistan'ın umre ziyareti için ülkeye gelen ve İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ne dönemeyen Filistinlilere 6 ay süreli bir oturum tanıyacağı bildirildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Suudi Arabistan, İsrail'in saldırıları nedeniyle ülkede mahsur kalan Gazzeli umre ziyaretçilerine 6 aylık oturma izni verdi.

Açıklamada, Suudi Arabistan makamlarının aldığı bu karar takdir edilerek, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz ile Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'a teşekkür edildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 692 Filistinli öldürüldü, 69 bin 879 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 240'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 580 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 403 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 212 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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