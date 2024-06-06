Suudi Arabistan, Irak ve Kuveyt, ortak öneme sahip konularda koordinasyonu güçlendirmeyi ele aldı - Son Dakika
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Suudi Arabistan, Irak ve Kuveyt, ortak öneme sahip konularda koordinasyonu güçlendirmeyi ele aldı

Suudi Arabistan, Irak ve Kuveyt, ortak öneme sahip konularda koordinasyonu güçlendirmeyi ele aldı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Abdullah el-Yahya ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, başkent Riyad'da bir araya geldi. Üçlü toplantıda çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirme yolları ve ortak öneme sahip konularda üçlü koordinasyonu güçlendirme meselesi ele alındı. Detaylı bilgi verilmese de, Kuveyt ve Irak'tan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

06.06.2024 12:43
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Suudi Arabistan, Irak ve Kuveyt, ortak öneme sahip konularda koordinasyonu güçlendirmeyi ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, başkent Riyad'da Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Abdullah el-Yahya ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Üçlü toplantıda çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirme yolları ve ortak öneme sahip konularda üçlü koordinasyonu güçlendirme meselesi masaya yatırıldı.

Görüşmeye dair detaylı bilgi verilmezken, Kuveyt ve Irak'tan da konuyla alakalı açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan, Irak ve Kuveyt, ortak öneme sahip konularda koordinasyonu güçlendirmeyi ele aldı - Son Dakika

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