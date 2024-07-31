Suudi Arabistan Kralı Selman, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a mektup gönderdi

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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a iki ülke ilişkilerine dair bir mektup gönderdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, cumhurbaşkanı yemin törenine katılmak için dün başkent Tahran'da bulunan Kral Selman'ın danışmanı ve Devlet Bakanı Prens Mansur bin Abdülaziz'i kabul etti.

Kral Selman'ın danışmanı Bin Abdülaziz, Pezeşkihyan'a, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in iki ülke ilişkileriyle ilgili mektubunu teslim etti.

Bin Abdülaziz, Suudi Kralı Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, "İran cumhurbaşkanına selamlarını ve İran hükümetine ve halkına daha fazla ilerleme ve refah dileklerini" iletti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 17 Temmuz'da Pezeşkiyan'ı cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasından dolayı telefonla arayarak tebrik etmiş, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkileri ve işbirliğini ilerletmenin önemi vurgulanmıştı.

Riyad ve Tahran, 7 yıl aradan sonra 10 Mart 2023'te, Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İran, 23 Mayıs'ta Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Enayeti'nin Riyad Büyükelçisi olarak atandığını açıklamış ve Riyad Büyükelçiliğini 6 Haziran'da yeniden açmıştı.

Suudi Arabistan'ın İran'ın başkenti Tahran'daki büyükelçiliği de 6 Ağustos itibarıyla faaliyetlerine resmen başlamıştı.