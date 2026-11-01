Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilerin füze ve İHA kaynaklarını vurdu - Son Dakika
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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilerin füze ve İHA kaynaklarını vurdu

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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilerin füze ve İHA kapasitesini artırmak için kullandığı 'hayati kaynakları' hedef alarak etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Koalisyon, Kızıldeniz'deki seyrüsefer serbestisini tehdit eden saldırı kaynaklarının da vurulduğunu belirtti.

Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, İran destekli Husilerin balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) kapasitesini artırmak için kullandığı "hayati kaynaklarını" hedef alan askeri operasyon düzenlediklerini duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada Yemen'de devam eden askeri operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Maliki, Yemen ve Suudi Arabistan'da sivilleri hedef alan saldırılara karşılık Husilerin balistik füze ve İHA kapasitesini artırmak için kullandığı "hayati kaynakların" hedef alınarak etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Operasyonda ayrıca Husilerin Suudi Arabistan ve Yemen'in güvenliği ile Kızıldeniz'deki seyrüsefer serbestisini tehdit eden saldırılarında kullandığı kaynakların da hedef alındığı kaydedildi.

Operasyonun düzenlendiği bölgeler ve etkisiz hale getirilen "hayati kaynakların" niteliği belirtilmezken, operasyonda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü ellerinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husilerin geçen ay Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde vilayetinden Taiz vilayetine doğru saldırılar yaparak Babulmendeb Boğazı'na ilerlemesiyle başlayan çatışmalar, dağlık bölgede yer alan Taiz'in yanı sıra birçok bölgede devam ediyor.

Kaynak: AA
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