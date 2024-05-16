Suudi Arabistanlı Seyahat Acenteleri Amasya\'yı Gezdi

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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından Suudi Arabistan'dan seyahat acentelerine yönelik Orta Karadeniz Tanıtım Turu kapsamında Amasya gezisi düzenlendi.

Turizm Odaklı Bölgesel Tanıtım Programları kapsamında Suudi Arabistan'dan 16 seyahat acentesi temsilcisi, Amasya'da Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzesi, Yalıboyu Evleri, Şehzadeler Gezi Yolu gibi mekanları gezdi.

Gezinin ardından acente temsilcileri, Amasya Belediyesi tarafından organize edilen yemeğe katıldı.

Turizmciler daha sonra Taşova ilçesinde bulunan Borabay Gölü'nü gezerek kentten ayrıldı.

OKA Amasya Koordinatörü Erdin Güden, gazetecilere, sorumluluk alanlarında yer alan Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'ın turizmden elde ettiği geliri artırmak amacıyla aktiviteler yaptıklarını anlattı.

Bölgenin güzelliklerini turistlere göstermek için çaba sarf ettiklerini aktaran Güden, şunları kaydetti:

"Samsun'dan dün başlayan turumuz, Tokat ve Amasya'yla devam etti, yarın Çorum'da bitecek. Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren 16 turizm acentesi temsilcisini ağırlıyoruz. Bunlar Karadeniz Bölgesi'ne en fazla turist getiren acenteler, bölgemize davet ettik. Türk Hava Yolları işbirliğinde bölgemizi sırasıyla tanıtıyoruz. Bu faaliyetteki amacımız şehrimize, bölgemize daha fazla turist çekmek."

Rehber Ghadeer Alhendawee, Suudi Arabistan grubuna Amasya'yı tanıttıklarını belirterek, "Amasya çok güzel bir şehir, bir de tarihi. Yeşilırmak ve çarşıyı gezdik. Bir de Amasya döneri denedik, herkes beğendi. İnşallah Arabistan turları burada başlayacak." dedi.