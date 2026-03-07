Suudi Arabistan Şeybe'ye İHA Saldırısını Önledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suudi Arabistan Şeybe'ye İHA Saldırısını Önledi

07.03.2026 03:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan, Şeybe petrol sahasına yönelik 4 İHA saldırısını imha ettiğini açıkladı.

Suudi Arabistan, ülkenin güneydoğusunda, BAE sınırı yakınlarındaki Şeybe petrol sahasına yönelik 4 insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırının engellendiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şeybe petrol sahasına yönelik İHA saldırısı hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, "Şeybe petrol sahasına doğru ilerleyen 4 İHA, Rubülhali Çölü'nde imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Orta Doğu, Güvenlik, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan Şeybe'ye İHA Saldırısını Önledi - Son Dakika

Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
Adana uçağında büyük panik Yolcular kabusu yaşadı Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı
Karadeniz’de 4 büyüklüğünde deprem Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

01:59
İran, Tel Aviv’i vuruyor İşte Demir Kubbe’nin etkisiz kaldığı anlar
İran, Tel Aviv'i vuruyor! İşte Demir Kubbe'nin etkisiz kaldığı anlar
01:48
ABD ve İsrail’den İran’a yeni hava saldırısı Tahran’da şiddetli patlamalar yaşanıyor
ABD ve İsrail'den İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da şiddetli patlamalar yaşanıyor
00:12
Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı
Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı
23:41
İran Genelkurmay Başkanlığı: Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık, kapatmadık
İran Genelkurmay Başkanlığı: Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık, kapatmadık
23:07
İran’a saldırılar ne kadar sürecek Beyaz Saray’dan yeni açıklama
İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama
22:06
İran’dan Aliyev’i küplere bindirecek açıklama
İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 04:01:30. #7.12#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan Şeybe'ye İHA Saldırısını Önledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.