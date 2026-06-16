Suudi Arabistan - Uruguay: 1-1

(ANKARA) - 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda oynanan maçta Suudi Arabistan ile Uruguay, 1-1 berabere kaldı.

Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını, Suudi Arabistan Al Amri'nin 41. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. Uruguay ise aradığı golü 80. dakikada Maxi Araujo ile buldu ve karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.