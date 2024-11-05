Suudi Arabistan ve Irak'tan Askeri İşbirliği Anlaşması

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Suudi Arabistan ile Irak savunma bakanları, askeri işbirliğine dair mutabakat zaptı imzaladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Halid bin Selman'ın, başkent Riyad'daki makamında Iraklı mevkidaşı Sabit Muhammed el-Abbasi ile bir araya geldiği belirtildi.

İki ülke arasındaki ilişkiler ve savunma alanındaki işbirliğini ilerletme olanaklarının ele alındığı aktarılan açıklamada, bölgesel gelişmeler ve bölgenin istikrarı için sarf edilen çabaların da konuşulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Bin Selman ile Irak Savunma Bakanı Abbasi'nin askeri alanda işbirliğine dair mutabakat zaptı imzaladıkları kaydedildi.