Suudi Arabistan ve Japonya'dan Deniz Güvenliği Vurgusu

Suudi Arabistan, Japonya ile 3. Stratejik Diyalog Toplantısı'nda Hürmüz Boğazı, Babulmendeb ve tüm deniz geçişlerinin açık, güvenli ve her türlü tehditten uzak tutulması gerektiğini vurguladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Japonya Dışişleri Bakanı Toşimitsu Motegi ile Riyad'da bir araya geldi.

İki Bakan, ülkeleri arasındaki 3. Stratejik Diyalog Toplantısı'na başkanlık etti.

Bin Ferhan, toplantıda yaptığı konuşmada, deniz güvenliğinin iki ülkenin öncelikli ortak konuları arasında yer aldığını belirterek, uluslararası su yollarında seyrüsefer özgürlüğünün uluslararası hukuk çerçevesinde korunmasının önemine dikkati çekti.

Suudi Bakan, Hürmüz Boğazı, Babulmendeb ve tüm deniz geçişlerinin açık, güvenli ve her türlü tehditten uzak tutulması gerektiğini belirtti.

Suudi Arabistan'ın gerilimi düşürmek ve yeni çatışmaların önüne geçmek için çabalarını sürdürdüğünü aktaran Bin Ferhan, bölgedeki istikrarsızlığın kaynaklarını ele alan kapsamlı ve sürdürülebilir diplomatik çözümlere odaklandıklarını ifade etti.

Diplomasi, diyalog ve barışçıl yöntemlerin öncelikleri olmaya devam ettiğini vurgulayan Bin Ferhan, Japonya'nın uluslararası hukuk ilkelerini destekleyen tutumunun yanı sıra insani ve kalkınma alanlarındaki katkılarını ve barışçıl çözümlere desteğini takdir etti.

Bin Ferhan toplantıda yaptığı konuşmada ayrıca, Suudi Arabistan'ın Japonya ile onlarca yıla dayanan köklü ilişkilerine büyük önem verdiğini belirterek, ilişkilerin güven ve karşılıklı saygıya dayandığını dile getirdi.

İki ülke arasında yatırım, enerji, kaynaklar, tedarik zincirleri, savunma ve teknoloji alanlarında işbirliğinin genişletilmesi için fırsatlar bulunduğunu kaydeden Bin Ferhan, deneyim ve kapasite paylaşımının ortak önceliklere ve hedeflere katkı sağlayacağını aktardı.

Suudi Arabistan'ın enerji dahil farklı alanlarda Japonya için güvenilir bir ortak olmaya devam edeceğini ifade eden Bin Ferhan, Japonya'nın ekonomik dayanıklılığın, enerji piyasalarının ve küresel ticaretin istikrarına katkı sağlayan çabalarından övgüyle söz etti.

Suudi Arabistan ile Japonya arasındaki ilk stratejik diyalog toplantısı Eylül 2023'te Riyad'da, ikincisi ise Şubat 2025'te Tokyo'da gerçekleştirilmişti.