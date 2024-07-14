Suudi Arabistan, Yemen'de mayın temizleme projesinin süresini 1 yıl daha uzattı

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Suudi Arabistan'ın, Yemen'de mayın temizleme projesinin süresini 1 yıl daha uzattığı belirtildi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA, Kral Selman İnsani Yardım Merkezi'nin, Yemen'de başlatılan mayın temizleme projesinin (MASAM) sözleşmesini 1 yıl süreyle uzattığını duyurdu.

Yemen topraklarının mayından temizlenmesi konusunda hayati önem taşıyan projenin sözleşmesinin uzatılma bedelinin yaklaşık 36 milyon dolar olduğu kaydedildi.

Haberde, proje kapsamında şu ana kadar 450 bin 919 mayın ve mühimmatın temizlendiği bilgisi yer aldı.

MASAM projesi, Kral Selman İnsani Yardım Merkezi tarafından, Yemen topraklarının mayınlardan temizlenmesi amacıyla Haziran 2018'de başlatılmıştı.

Yemen'deki iç savaş ve can alan mayınlar

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ve insan hakları kuruluşlarının raporlarına göre Husiler, iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar, binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.

İnsan hakları örgütlerinin değerlendirmelerine göre, Yemen'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 binden fazla "mayın mağduru" bulunuyor.