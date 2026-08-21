Suudi General'den Türkiye Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suudi General'den Türkiye Vurgusu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emekli general Harbi, Suudi Arabistan-Türkiye ilişkilerinin güçlü ve güvenilir olduğunu belirtti.

Suudi Arabistanlı emekli general Muhammed Salih el-Harbi, Suudi Arabistan- Türkiye ilişkilerinin çok ileri düzeyde olduğunu belirterek, "Türkiye güvenilir bir ortak ve müttefik." dedi.

Suudi Arabistanlı emekli general, stratejik çalışmalar ve siyaset bilimi alanlarında araştırmacı ve yazar Muhammed Salih el-Harbi, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda katıldığı programda, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini ve iki ülke arasında planlanan demir yolu projesini değerlendirdi.

Harbi, "Açıkçası Suudi Arabistan-Türkiye ilişkileri çok ileri düzeyde. Türkiye güvenilir bir ortak ve müttefik. Türklerin Suudi Arabistan'da büyük projeleri bulunuyor. Hatta Suudi Arabistan, askeri alanda Baykar ile ortaklıklara girdi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin NATO'nun güçlü ülkelerinden biri olduğunu belirten Harbi, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bölgesel düzeyde güçlerini pekiştirdiğini ve stratejik denge doğrultusunda hareket ettiğini kaydetti.

Suudi Arabistan-Türkiye demir yolu projesi

Harbi, iki ülkenin ulaştırma bakanları tarafından imzalanan anlaşmanın, Suudi Arabistan ile Türkiye arasında planlanan demir yolu projesinin başlangıcını oluşturduğunu ifade etti.

Projeyi sosyal, tarihi, kültürel ve ekonomik boyutları bulunan "stratejik bir niteliksel dönüşüm" olarak nitelendiren Harbi, hattın küresel ulaşım, tedarik zincirleri ve lojistik faaliyetleri üzerinde etkili olacağını ifade etti.

Suudi Arabistan'dan Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye'ye uzanması planlanan demir yolu hattının yaklaşık 3 bin kilometre uzunluğunda olacağını kaydeden Harbi, bu hatla Asya'nın Avrupa'ya bağlanacağını söyledi.

Projenin Körfez ülkeleri ile Türkiye ve Avrupa arasında alternatif bir kara ulaşım koridoru oluşturacağını belirten Harbi, demir yolu hattının yolcu ve yük taşımacılığının yanı sıra lojistik malzeme ve ürünlerin taşınmasında kullanılacağını aktardı.

Harbi, projenin yalnızca Suudi Arabistan'a değil, güzergah üzerindeki ülkelerin tamamına fayda sağlayacağını belirterek, "Fayda herkes için olacak, kaybeden olmayacak." ifadesini kullandı.

Emekli general Harbi ayrıca Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin gelişmesinin ortak projelerin hayata geçirilmesini kolaylaştıracağını ve iki ülkenin??????? bölgesel çıkarları doğrultusunda işbirliğini güçlendireceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Türkiye, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi General'den Türkiye Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gurbetçiler dönüş yolunda Sınırda yoğunluk var Gurbetçiler dönüş yolunda! Sınırda yoğunluk var
Bakan Memişoğlu’ndan sağlık çalışanlarına müjde: Hastanelere 24 saat kreş hizmeti geliyor Bakan Memişoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Hastanelere 24 saat kreş hizmeti geliyor
DEM Parti “Diyarbakır’da dört belediye eş başkanı görevden alındı” iddialarını yalanladı DEM Parti “Diyarbakır’da dört belediye eş başkanı görevden alındı” iddialarını yalanladı
Eşiyle oğlu katledildi, kendisi yaralı kurtuldu: Ailesini böyle uğurladı Eşiyle oğlu katledildi, kendisi yaralı kurtuldu: Ailesini böyle uğurladı
Galatasaray’ın yeni transferi Türkiye’ye 15 bavulla geldi, herkes aynı yorumu yaptı Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye 15 bavulla geldi, herkes aynı yorumu yaptı
Cemaatten ayrılana mahalle baskısı Alparslan Kuytul “Etekli Ömer“ diye slogan attırmış Cemaatten ayrılana mahalle baskısı! Alparslan Kuytul "Etekli Ömer" diye slogan attırmış

12:15
Erdal Beşikçioğlu, siyasete girdiğine pişman oldu: Özgürlüğüme kavuşunca...
Erdal Beşikçioğlu, siyasete girdiğine pişman oldu: Özgürlüğüme kavuşunca...
12:05
İsrail’e bir rest de Bahçeli’den: Tehditleri görmezden gelmeyiz, sabrımızı sınamayın
İsrail'e bir rest de Bahçeli'den: Tehditleri görmezden gelmeyiz, sabrımızı sınamayın
11:57
Emekli polis, eşini öldürüp cansız bedeninin başında bekledi
Emekli polis, eşini öldürüp cansız bedeninin başında bekledi
11:34
E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor Ünlü markanın balı sahte çıktı
E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor! Ünlü markanın balı sahte çıktı
11:06
Hilmi Tuna Kuriş’in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin’e tahsisli çıktı
Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı
10:43
Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti tespit edildi
Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 13:52:54. #7.12#
SON DAKİKA: Suudi General'den Türkiye Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.