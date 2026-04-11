Süveyda'da Dürzi Gösterisi: İsrail Destiği
Süveyda'da Dürzi Gösterisi: İsrail Destiği

11.04.2026 15:54
Süveyda'da Dürzi lider Hikmet el-Hecri destekli protestocular, Suriye'den ayrılma talep etti.

Suriye'nin güneyinde Süveyda'da İsrail'in açıktan destek verdiği Dürzi lider Hikmet el-Hecri'nin taraftarları, Suriye'den ayrılma talebiyle düzenledikleri gösteride İsrail bayrağı ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun posterlerini taşıdı.

Kent merkezinde bir araya gelen göstericilerin, Süveyda'daki Dürzi topluluğun ruhani lideri Hikmet el-Hecri, İsrail'de Dürzi topluluk lideri Muvaffak Tarif ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun posterlerini taşıdığı görüldü.

İsrail bayrakları taşıyan protestocuların, hükümet güçlerinin Süveyda'dan çekilmesi, tutukluların serbest bırakılması ve Suriye'den ayrılma yönünde sloganlar attığı bildirildi.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırıları

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 2025 yılında 13 Temmuz'da bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalarda birçok kişi hayatını kaybetmiş, birçok kişi de alıkonulmuştu.

Daha sonra bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine de Dürzi gruplar saldırmış ve onlarca asker ölmüştü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu da Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılara devam etti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 16 Eylül'de başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya gelmiş, Süveyda'daki olaylar için ortak yol haritasında anlaşıldığı duyurulmuştu.

Yol haritasında, sivillere ve mallarına zarar verenlerin uluslararası sistemle tam koordinasyon içinde soruşturulup hesap vermesinin sağlanacağı, Süveyda'ya insani ve tıbbi yardımların kesintisiz ulaştırılacağı, zarar görenlere tazminat ödeneceği, köy ve kasabaların onarılacağı ve göç edenlerin dönüşünün kolaylaştırılacağı ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Süveyda, İsrail, Suriye, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Süveyda'da Dürzi Gösterisi: İsrail Destiği
