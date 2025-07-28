Süveyda'ya Üçüncü Yardım Konvoyu Ulaştı

Suriye'nin güneyindeki Süveyda iline, Suriye Kızılayının tıbbi malzeme, gıda ve yardım ürünleri taşıyan 27 araçlık insani yardım konvoyunun ulaştığı bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, konvoyla bölgeye 200 ton un, 1000 gıda kolisi ve diğer yardım malzemelerinin bulunduğu 2 bin koli sevk edildi.

Haberde, yardım konvoyunun Şam yönetimi, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası insani kuruluşların ortak çalışmasıyla, Suriye Kızılayı aracılığıyla Süveyda'ya gönderildiği belirtildi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından 19 Temmuz'da ilan edilen ateşkes sürecinde Şam hükümetine bağlı askeri ve sivil kurumların Süveyda'ya girişi engellenmişti. Bu, bölgeye ulaşan üçüncü insani yardım konvoyu oldu.

Süveyda'daki çatışmalar

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri, pusuya düşürüldü.

Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suriye ordusu Süveyda'dan çekilirken Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışarıdan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.