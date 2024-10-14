Mısır'ın doğusundaki Süveyş vilayetinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı bildirildi.
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Süveyş'in Ayn es-Suhna bölgesinde bir yolcu otobüsünün devrildiği belirtildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre, 7 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 25 kişinin Süveyş Tıp Merkezine nakledildiği aktarıldı.
Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar'ın yardımcısı Muhammed et-Tayyib'i kazayla ilgili gelişmeleri takip etmesi için görevlendirdiği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Süveyş'te Otobüs Kazası: 7 Ölü - Son Dakika
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