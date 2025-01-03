Süveyse Kadınları İşgale Karşı Direnişte

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İsrail ordusunun Suriye'nin Kuneytra ilinde işgal ettiği Süveyse köyü ve çevresindeki beldelerde yaşayan kadınlar, İsrail'in saldırganlığına son verilmesini ve bölgeden uzaklaştırılmasını istiyor.

İsrail, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından bu ülkeye hava saldırılarını artırırken, karadan işgalini de genişletiyor.

30 Aralık'ta Kuneytra'nın Beas beldesinin belediye binasının boşaltılmasını isteyen İsrail askerleri, belediyede bulunan herkesi dışarı çıkarıp bina içinde arama yaptı.

Geçen hafta da Kuneytra'nın Süveyse??????? köyü sakinleri, İsrail'in ülke topraklarını işgal etmesine karşı gösteri düzenledi.

Protestolar sırasında mevzilendikleri bölgelerden kalabalığın üzerine ateş açan İsrail askerleri, 3 sivilin yaralanmasına neden oldu.

İsrail, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra'da işgalini adım adım genişletirken, bu duruma tepki gösteren kadınlar AA muhabirine konuştu.

"Siyonist işgal istemiyoruz"

Ümmü Zeyn Resmiye El-Muhammed, İsrail işgaline olan tepkisini dile getirerek, "Siyonist işgal istemiyoruz. Biz (İsrail) onların ülkemize gelmesine karşıyız." dedi.

Resmiye El-Muhammed, İsrail'in Suriye'den uzak durmasını istediklerini vurgulayarak, "Devletimizden onları bizden uzak tutmasını istiyoruz. Burası bizim ülkemiz, (İsrail) onlara vermeyeceğiz. Kadınlar, kızlar ve çocuklar da direnecek." ifadelerini kullandı.

Süveyse köyünden Betül Keryan ise sabah erken saatlerde İsrail tanklarının köylerine girdiğini ve bu durumdan korktuklarını belirterek, "Tüm halk dışarı çıktı. Gösteriler düzenlendi ve İsrail ordusu geri çekildi." şeklinde konuştu.

İsrail'in Kuneytra'dan tamamen çekilmesini istediklerini bildiren Keryan, "Biz, yetkililerden ve Arap ülkelerinden (İsrail'in işgaline son verilmesi) bu konuda bize yardımcı olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

"İsrail ordusu hayatımızı mahvetmeye devam ediyor"

Süveyse'den Selam Keryan da İsrail'in Süveyse köyünü sabah erken saatlerde işgal ettiğini anımsatarak, "Çocuklarım çıkan seslerden çok korktu. Onları sakinleştirmeye çalıştım." dedi.

Keryan, kendi topraklarında yaşadıklarını ve işgali asla kabul etmeyeceklerini vurgulayarak, "(Suriye'deki yeni yönetimi) Onlara sesleniyorum, bunu durdurun. İsrail ordusu daha fazla ilerlemesin. Çünkü (İsrail) bizim topraklarımıza girdi. Kimse bu durumun nereye varacağını bilemez." diye konuştu.

Esed rejiminin devrilmesinden büyük bir mutluluk duyduklarını aktaran Keryan, "Rejimin yıkılmasından sonra yeni bir hayata başladığımızı hissettik." dedi.

Keryan, İsrail ordusunun işgalinin mutluluklarını yarıda kestiğine işaret ederek, "Evet, (İsrail) kesinlikle mutluluğumuzu bozdular. Biz çok mutluyduk. Ülkemizde güvenliğin başladığını konuşuyorduk. Ama onlar geldi ve mutluluğumuzu elimizden aldı. Esed rejiminden kurtulduk derken, İsrail ordusu hayatımızı mahvetmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"İsrail'in terörünü ve işgalini durdurun"

Kuneytralı Fatma Ettalla ise İsrail'in işgalinin çocukları korkuttuğunu, insanlara zarar verdiğini kaydederek, İsrail'in Suriye topraklarını işgal etmeye hakkı olmadığını ve herhangi bir toprak parçası alamayacağını söyledi.

İsrail'in halk üzerinde korku ve dehşet oluşturmaya çalışmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ettalla, "Şu anda İsrail, Suriye'deki mevcut durumdan faydalanarak Suriye topraklarını işgal ediyor." dedi.

Ettalla, uluslararası topluma ve devlet liderlerine seslenerek, " Golan Tepeleri'ne ve Kuneytra'ya bakın. İsrail'in bu terörünü, bu işgalini durdurun." şeklinde konuştu.

İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgali

Suriye'de, 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.