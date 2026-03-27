Suzinak Mevlevi Ayin-i Şerifi Yeniden İcra Edildi

27.03.2026 23:09
140 yıl sonra Yenikapı Mevlevihanesi'nde yeniden icra edilen eser, dijital arşivlere kazandırıldı.

Zekai Dede'nin Arapça güfteli "Suzinak Mevlevi Ayin-i Şerifi", yeniden icra edilerek musiki arşivlerine kazandırıldı.

Ayan Musiki Topluluğu tarafından Yenikapı Mevlevihanesi'nde gerçekleştirilen ayinde postnişin olarak Hüseyin Erek, semazenbaşı olarak Hasan Oruç yer aldı.

Ayan Musiki Topluluğu ve Kadimsanat Grubu'nun yürüttüğü proje neticesinde 140 yıl sonra tekrar aynı mekanda icra edilen ayin, aynı zamanda dijital arşivlere de girdi.

Eser, "Ya Sakiye'l Müdameti" adıyla tüm dijital platformlarda dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Neyzen Emin Dede'nin bestekar Hamparsum notasıyla kaleme aldığı "Mevlevi Ayinleri Mecmuası" temel alınarak hazırlanan eserin genel sanat yönetmenliğini Murat Özer üstlendi. Projenin akademik danışmanlığını Dr. İlknur Sisnelioğlu, müzik yönetmenliğini Suat Güney, görsel yönetmenliğini ise Sena Nur Karaoğlu yaptı.

Zekai Dede'nin Mısır'da geçirdiği dönemin izlerini taşıyan "Suzinak Mevlevi Ayin-i Şerifi", ilk kez 1885 yılında Yenikapı Mevlevihanesi'nde icra edilmişti. Zekai Dede'nin bestelediği beş Mevlevi ayininden biri olan bu eser, Hz. Mevlana'nın Divan-ı Kebir'inden seçilen Arapça gazel ve rubailer ekseninde oluşturulmuştu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
