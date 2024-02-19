Sydney Botanik Bahçesine Yıldırım İsabet Etti: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Sydney Botanik Bahçesine Yıldırım İsabet Etti: 4 Kişi Yaralandı

Sydney Botanik Bahçesine Yıldırım İsabet Etti: 4 Kişi Yaralandı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Sydney kentinde bulunan botanik bahçesine yıldırım isabet etmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerine ulaşarak yaralılara müdahale etti. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Ülkede şiddetli yağışlar, sert rüzgarlar ve dolu yağışı uyarısı yapılmıştı.

19.02.2024 10:35
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Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Sydney kentinde bulunan botanik bahçesine yıldırım isabet etmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

ABC News'ün haberine göre, Sydney'de bulunan botanik bahçesindeki ağaca yıldırım isabet etti.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağacın altında bulunan 2'si kadın 4 kişiye müdahale etti.

Hastaneye kaldırılan 4 kişinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Meteoroloji Bürosu (BOM), ülkede şiddetli yağışların, sert rüzgarların ve dolu yağışının etkili olacağı uyarısında bulunmuştu.

Sydney'in kuzeyinde ve Hunter bölgesinde yaklaşık 19 bin 500 evde elektrik kesintisi yaşanmıştı.

Kaynak: AA

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