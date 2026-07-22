Syedra Antik Kenti'nde Zeytinyağı İşliği Restored - Son Dakika
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Syedra Antik Kenti'nde Zeytinyağı İşliği Restored

22.07.2026 10:42
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Syedra'daki zeytinyağı işliğinin restorasyonunun tamamlandığını duyurdu.

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Syedra Antik Kenti'nde Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla MS 5-6. yüzyıla tarihlenen zeytinyağı işliğinin restorasyonunun tamamlandığını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Syedra Antik Kenti'nde Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda önemli bir etabın daha tamamlandığını duyurdu.

Bakan Ersoy, antik kentin güneybatı caddesinde yer alan ve MS 5-6. yüzyıla tarihlenen zeytinyağı işliğinin restorasyonunun tamamlanarak yeniden ayağa kaldırıldığını belirtti.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğe Miras Projemiz kapsamında Syedra Antik Kenti'nde yürüttüğümüz çalışmalarla, MS 5-6. yüzyıla tarihlenen zeytinyağı işliğinin restorasyonunu tamamlayarak yeniden ayağa kaldırdık. Ezme taşları, pres sistemi ve sıvı ayrıştırma bölmeleriyle Antik Çağ'ın zeytinyağı üretim teknolojisini bütüncül şekilde yansıtan bu önemli yapı, üretim kültürümüzün binlerce yıllık izlerini günümüze taşıyor. Bu değerli çalışmada emeği geçen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzün tüm çalışanlarına, kazı ekibimize, bilim insanlarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Anadolu'nun kültürel mirasını korumaya, bilimsel veriler ışığında geleceğe taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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