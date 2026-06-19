T-26 Tüneli'nde 12 Milyar Lira Zarar - Son Dakika
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T-26 Tüneli'nde 12 Milyar Lira Zarar

19.06.2026 01:27
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CHP'li Yavuzyılmaz, T-26 Tüneli'nde 20 yılda tamamlanan altyapı işlerinde 12 milyar lira kamu zararı olduğunu iddia etti.

(ANKARA) - CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ankara-İstanbul Demiryolu hattındaki T-26 Tüneli'nin altyapı işlerinin 20 yılda tamamlandığını belirterek, projede 12 milyar lirayı aşan kamu zararı oluştuğunu iddia etti. Yavuzyılmaz, TCDD'nin sözleşme fiyatıyla yaklaşık 60 milyon dolar olması gereken tünel için şirketlere 322 milyon dolardan fazla ödeme yaptığını savundu.

Yavuzyılmaz, Ankara-İstanbul Demiryolu hattındaki T-26 Tüneli'ne ilişkin açıklamada bulundu. Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AKP'nin tünel vurgunu dosyası! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun geçtiğimiz hafta müjdesini verdiği T-26 tünelinin altındaki vurgunu ortaya çıkardık. Sözleşmesi 11 Temmuz 2006'da imzalanan; Ankara-İstanbul Demiryolu hattındaki T-26 Tünelinin altyapı işleri, günlük ortalama 80 santimetre ilerlemeyle, nihayet 11 Haziran 2026'da bitirildi. Yani T-26 tünelinin alt yapı işlerinin tamamlanma süresi 20 yıl. Bu gecikme süresi berbat bir dünya rekorudur! Tam bir kepazelik! Zira Devlet Demiryolları Teftiş Raporuna göre, sözleşme fiyatıyla T-26 tüneli maliyeti: 60 Milyon Dolar. TCDD'nin T-26 tüneli için şirketlere ödediği tutar: 322 Milyon Dolar. Fark 262 milyon dolar! Güncel kurla zarar 12 milyar lira! Cengiz ve IC İçtaş'a ödenen bu astronomik tutarla, 5 adet T-26 tüneli yapmak mümkündü! 6 kilometre değil, 32 kilometre tünel yapmak mümkündü! Bunun adı, AKP tarzı profesyonel soygundur!"

Nasıl hesapladım? Sözleşme fiyatıyla T-26 tünelinin maliyeti= Sözleşmedeki metretül fiyatı x Tünelin boyu = (9.794,86 Dolar/m) x (6100 m) = 59.748.646 Dolar. TCDD'nin ödediği T-26 tüneli maliyeti=A+B+C+D A) İlk ihalede 1020 m hatalı imalat yapılan tünel kısmı için ödenen tutar B) Geçici By-Pass hattı maliyeti C) T-26 tünelinin ikinci ihale sözleşme tutarı D) İkinci ihale sözleşmesinin keşif artışı tutarı = 322.368.835 Dolar.

A) İlk ihalede 1020 m. hatalı imalat yapılan tünel kısmı için ödenen tutar: 30.605.953 Dolar. B) Geçici By-Pass hattı maliyeti: 51.461.436 Dolar. C) T-26 tünelinin ikinci ihale sözleşme tutarı: 22.02.2017 tarihli pazarlık usulü ihale teklif tutarı/ 22.02.2017 tarihli Dolar kuru = (792.869.080)/ (3,61) = 219.631.324 Dolar. D) İkinci ihale sözleşmesinin keşif artışı tutarı: TCDD Yeni Birim Fiyat Oluru/ İkinci ihale tarihindeki 22.02.2017 Dolar kuru = (74.619.137,01)/ (3,61) = 20.670.121 Dolar.

TCDD'nin ödediği T-26 tüneli maliyeti=A+B+C+D = 30.605.953 + 51.461.436 + 219.631.324+ 20.670.121 = 322.368.835 Dolar Not: Keşif artışı olması durumunda maliyet daha da artacaktır. Zarar: TCDD'nin ödediği tünel maliyeti - Sözleşme fiyatıyla tünel maliyeti = 322.368.835 - 59.748.646 = 262.620.189 Dolar Güncel kurla: 12.140.931.337 TL Yaklaşık 12 Milyar TL (17.06.2026 tarihli kur: 46,23) Görevli Şirket: Cengiz + IC İçtaş + Belen A.Ş.(İkinci ihale)"

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel T-26 Tüneli'nde 12 Milyar Lira Zarar - Son Dakika

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