Tacikistan'a Turist Sayısı Artıyor - Son Dakika
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Tacikistan'a Turist Sayısı Artıyor

23.07.2026 10:35
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Tacikistan'a yılın ilk yarısında 889 bin 400 turist geldi, artış %16,7 olarak kaydedildi.

Tacikistan'a bu yılın ocak-haziran döneminde gelen yabancı turistlerin sayısı 889 bin 400 oldu.

Tacikistan Turizmi Geliştirme Komitesi Başkanı Camşed Curahonzoda, başkent Duşanbe'de düzenlediği basın toplantısında, ülkeye gelen turistlerin sayısı hakkında bilgi verdi.

Curahonzoda, yılın ilk yarısında ülkeye gelen yabancı turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 127 bin 100 kişi arttığını, bunun da yüzde 16,7'lik bir artışa denk geldiğini ifade etti.

Turizm sezonunun yeni başladığını ve ekim ayı sonuna kadar devam edeceğini belirten Curahonzoda, bu nedenle yılın ikinci yarısında yabancı ziyaretçi sayısının daha da artmasını beklediklerini ifade etti.

Yılın ilk yarısında ülkeye gelen yabancı turist sayısının 889 bin 400'e ulaştığını açıklayan Curahonzoda, bunların 806 bin 900'ünün Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden, 82 bin 500'ünün ise diğer ülkelerden geldiğini aktardı.

Bu dönemde Tacikistan'a en fazla turist gönderen ülkenin 510 bin 400 ziyaretçiyle Özbekistan olduğunu belirten Curahonzoda, Özbekistan'ı 175 bin 800 kişiyle Rusya, 89 bin kişiyle Kırgızistan, 23 bin 100 kişiyle Kazakistan ve 22 bin 700 kişiyle Çin'in izlediğini kaydetti.

Curahonzoda, yıl sonuna kadar Tacikistan'a yabancı turist getiren turizm şirketlerine çeşitli teşvikler sağlanmasının planlandığını da aktardı.

Topraklarının yüzde 90'ından fazlası dağlık alanlardan oluşan Tacikistan'da turizm gelirlerinin önemli bölümü dağ ve doğa turizminden elde ediliyor. Doğa yürüyüşü, dağcılık ve ekoturizm faaliyetleriyle öne çıkan Tacikistan'da bulunan Pamir ve Fann dağları ise en fazla ziyaretçi çeken destinasyonlar arasında yer alıyor.

Tacik yetkililer, turizm sektörüne yönelik teşviklerin hayata geçirilmesi ve sezonun beklendiği gibi geçmesi halinde ülkeye 2026 yılı sonunda 2 milyondan fazla yabancı turist gelmesini öngörüyor.

Tacikistan'ı geçen yıl ziyaret eden yabancı turist sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 27,5 artarak 1 milyon 783 bin 900'e ulaşmıştı.

Kaynak: AA

Tacikistan, Ekonomi, turist, Turizm, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tacikistan'a Turist Sayısı Artıyor - Son Dakika

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