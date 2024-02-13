Tacikistan'ın dış ticaret hacmi geçen yıl 8 milyar 328,9 milyon dolar olarak hesaplandı.
Tacikistan İhracat Kurumu Direktörü Bahriddin Sirociddinzade, ülkesinin 2023 yılı dış ticaret verilerine ilişkin açıklamada bulundu.
Sirociddinzade, Tacikistan'ın 2022'de 7 milyar 309,5 milyon dolar olan dış ticaret hacminin geçen yıl 8 milyar 328,9 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, dış ticaret hacminin bir yılda 1 milyar 19,4 milyon dolar arttığına işaret etti.
Tacikistan'ın geçen yıl 2 milyar 448,8 milyon dolarlık ihracat, 5 milyar 880,1 milyon dolarlık ithalat yaptığını kaydeden Sirociddinzade, dış ticaret açığının 3 milyar 431,3 milyon dolar olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.
Sirociddinzade, geçen yıl Tacikistan'ın yurt dışına ağırlıklı olarak kuru meyve, alüminyum ve diğer değerli metaller sattığını, yurt dışından mineral ürünler, makine ve teçhizat, kimya ve sanayi ürünleri aldığını ifade etti.
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