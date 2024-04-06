Tacikistan'ın umumamahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti kaldırıldı

Üsküdar'da Kadir Gecesi programında Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Üsküdar'da düzenlenen Kadir Gecesi programında Şüheda Camisi'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, dualar, ilahi ve kasideler seslendirildi. Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde gösterildi. Şehit aileleri ve gazilerin davet edildiği manevi bir atmosferde gerçekleşen programda cami avlusunda kandil şekeri ikram edildi.