TAG Otoyolu'nda Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TAG Otoyolu'nda Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

17.04.2026 23:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda kamyonet ile çekici çarpıştı; 1 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda kamyonet ile çekicinin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

A.A. (40) idaresindeki 27 AHH 663 plakalı kamyonet, otoyolun Nurdağı mevkisinde yağıştan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeritte S.A. (27) yönetimindeki 13 ABA 722 plakalı çekiciyle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan H.A. (30) hayatını kaybetti, yaralanan sürücü A.A. ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Güvenlik, Ulaşım, Tarsus, Güncel, Adana, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin’in vebali bu toplumun üstündedir Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir
Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor
SGK’ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak SGK'ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak
Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu
Madende elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Madende elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri

23:55
Fransa’da First Lady’yi çileden çıkaracak samimiyet, Macron Meloni’yi öperek karşıladı
Fransa'da First Lady’yi çileden çıkaracak samimiyet, Macron Meloni'yi öperek karşıladı
23:51
A101, CarrefourSA’yı satın alıyor
A101, CarrefourSA’yı satın alıyor
23:43
Tedesco’dan son dakikada yenilen gole tek kelimelik tepki
Tedesco'dan son dakikada yenilen gole tek kelimelik tepki
23:19
Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ’da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum’a getirilecek
Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ'da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum'a getirilecek
22:34
Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak
Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak
22:25
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 00:29:41. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.