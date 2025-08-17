TAG Otoyolu'nda Tanker Kazası

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında devrilen boş tankerin sürücüsü yaralandı.
M.B. (38) idaresindeki 73 ABN 097 plakalı boş tanker, TAG Otoyolu'nun Nurdağı ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü M.B. yaralandı.
Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
