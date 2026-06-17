Taha Kılınç\'tan Öğrencilere Doğu Türkistan Söyleşisi

Çorum'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen eğitim ve okuma projeleri kapsamında yazar Taha Kılınç öğrencilerle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yürütülen eğitim ve okuma projeleri kapsamında, 10 okulda yazar Taha Kılınç'ın "Kayıp Coğrafyanın İzinde Doğu Türkistan" adlı eserini okuyarak gençlerle anlamlı bir söyleşi gerçekleştirildiği belirtildi.

Yazar Kılınç'ın söyleşide Doğu Türkistan coğrafyasında tanıklık ettiği insan hakkı ihlallerini, uygulanan asimilasyon politikalarını ve mazlum coğrafyanın hüzünlü sessizliğini edebi, akıcı ve çarpıcı bir dille paylaştığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gençlik yıllarından itibaren İslam coğrafyasının haklı davasını duyurmayı gaye edinen yazarın, 'Doğu Türkistan elbet bir gün bağımsız olacak' inancı, gençlerimizin milli ve manevi şuurlarını bir kez daha perçinledi. Tarihe, coğrafyaya ve mazlumun feryadına duyarsız kalmayarak bu anlamlı buluşmanın hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm idarecilerimize, öğretmenlerimize ve dertli yüreklere sahip öğrencilerimize teşekkür ederiz. Anahtar deliğinden sızan hakikat ışığı, gençliğimizin omuzlarında bir gün muazzam bir şafağa dönüşecektir."

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.