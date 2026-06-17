Taha Kılınç'tan Öğrencilere Doğu Türkistan Söyleşisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taha Kılınç'tan Öğrencilere Doğu Türkistan Söyleşisi

Taha Kılınç\'tan Öğrencilere Doğu Türkistan Söyleşisi
17.06.2026 08:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da yazar Taha Kılınç, öğrencilerle Doğu Türkistan hakkında söyleşi yaparak bilgi paylaştı.

Çorum'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen eğitim ve okuma projeleri kapsamında yazar Taha Kılınç öğrencilerle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yürütülen eğitim ve okuma projeleri kapsamında, 10 okulda yazar Taha Kılınç'ın "Kayıp Coğrafyanın İzinde Doğu Türkistan" adlı eserini okuyarak gençlerle anlamlı bir söyleşi gerçekleştirildiği belirtildi.

Yazar Kılınç'ın söyleşide Doğu Türkistan coğrafyasında tanıklık ettiği insan hakkı ihlallerini, uygulanan asimilasyon politikalarını ve mazlum coğrafyanın hüzünlü sessizliğini edebi, akıcı ve çarpıcı bir dille paylaştığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gençlik yıllarından itibaren İslam coğrafyasının haklı davasını duyurmayı gaye edinen yazarın, 'Doğu Türkistan elbet bir gün bağımsız olacak' inancı, gençlerimizin milli ve manevi şuurlarını bir kez daha perçinledi. Tarihe, coğrafyaya ve mazlumun feryadına duyarsız kalmayarak bu anlamlı buluşmanın hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm idarecilerimize, öğretmenlerimize ve dertli yüreklere sahip öğrencilerimize teşekkür ederiz. Anahtar deliğinden sızan hakikat ışığı, gençliğimizin omuzlarında bir gün muazzam bir şafağa dönüşecektir."

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Doğu Türkistan, İnsan Hakları, Kültür Sanat, Taha Kılınç, Kültür, Eğitim, Güncel, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taha Kılınç'tan Öğrencilere Doğu Türkistan Söyleşisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli Öğretmenden İpek Böceği Yetiştiriciliği Emekli Öğretmenden İpek Böceği Yetiştiriciliği
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
Dua Lipa’nın eşinin sırtındaki izler dikkat çekti Dua Lipa'nın eşinin sırtındaki izler dikkat çekti
Gaziantep’te düğüne silahlı saldırı davasında sanık: Rastgele ateş ettim Gaziantep'te düğüne silahlı saldırı davasında sanık: Rastgele ateş ettim
MHP Grup Toplantısı’ndan panik anları Sağlık ekipleri hemen müdahale etti MHP Grup Toplantısı'ndan panik anları! Sağlık ekipleri hemen müdahale etti

08:22
Dünya Kupası’nda görevden alınan TRT spikeri daha önce de şaşkına çevirmiş
Dünya Kupası'nda görevden alınan TRT spikeri daha önce de şaşkına çevirmiş
08:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara, İstanbul ve İzmir’de yeni atamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara, İstanbul ve İzmir'de yeni atamalar
08:03
Ankara’yı sarsan iddia: 4 CHP’li belediye başkanı AK Parti’ye geçecek
Ankara'yı sarsan iddia: 4 CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geçecek
06:57
Ece’nin son görüntüleri ortaya çıktı Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış
Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış
06:45
Bu adam gerçekten uzaylı Gece yaptıklarının izahı yok
Bu adam gerçekten uzaylı! Gece yaptıklarının izahı yok
01:37
İsrail medyası: Ordu, Lübnan’ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır
İsrail medyası: Ordu, Lübnan'ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 11:09:28. #7.13#
SON DAKİKA: Taha Kılınç'tan Öğrencilere Doğu Türkistan Söyleşisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.