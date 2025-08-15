Tahliye Üzerine Tepki: Motosikletlinin Ölümü - Son Dakika
Tahliye Üzerine Tepki: Motosikletlinin Ölümü

15.08.2025 16:41
Antalya'daki kaza sonucu tahliye edilen sürücüye aile ve avukattan tepki geldi, kaza kuralları ihlal edildi.

Antalya'daki trafik kazasında karşı yönden gelen motosikletlinin ölümüne neden olduğu ileri sürülen sürücünün tahliye edilmesine tepki gösterildi.

Muratpaşa ilçesi Yalı Caddesi'nde 13 Mayıs'ta motosikletiyle seyir halindeyken, Y.K. (48) yönetimindeki 07 BYY 196 plakalı otomobille çarpışarak hayatını kaybeden Fahrettin Aras'ın ailesi ile avukat Neslihan Çan, Antalya Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Çan, kazadan sonra tutuklanan sürücünün tahliye edilmesine tepki göstererek, bilirkişi raporunda Aras'ın kazada kural ihlali yapmadığının, Y.K'nin ise "dur" levhasına uymayarak kazaya neden olduğunun belirtildiğini söyledi.

İddianamede, savcılığın sürücü Y.K'nin "taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanmasını talep ettiğini anımsatan Çan, kazadan sonra tutuklanan sürücünün, 2,5 ay sonra ikinci duruşmada nöbetçi mahkeme tarafından tahliye edildiğini kaydetti.

Kazanın meydana geldiği yerde sollama yasağı ve hız sınırının 50 kilometre olduğunu anlatan Çan, "Kör noktalar ve kasislerle dolu bir yol. 20 yıllık şoför olduğunu iddia eden sanık kuralları hiçe sayarak hatalı sollama yaparak karşıdan gelen, hiçbir kusuru olmayan motosikletli müvekkilimle kafa kafaya çarpıştı. Fahrettin henüz 32 yaşındaydı, 40 günlük nişanlıydı." dedi.

Anne Ayşe Aras da oğlunun trafikte çok dikkatli olduğunu belirterek, sürücünün tahliyesinden duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Öte yandan, motosikletli gencin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Aynı yerden geçen aracın kamerasınca kaydedilen görüntülerde, karşı yönden gelen motosikletliye otomobilin çarpması yer aldı.

Kaynak: AA

